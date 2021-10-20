Постер 102959206
Или закажите в один клик
Менеджер позвонит вам, уточнит все детали и сам оформит заказ.
Сроки готовности
Сроки неизвестны.
Варианты оплаты
- наличными курьеру
- наличными в пункте самовывоза
- пластиковыми картами
- электронными деньгами
- банковским переводом
- безналичным платежом для юр. лиц
Материалы
- натуральный холст плотностью 360 г/м²
- фотобумага плотностью 180 г/м²
- подрамник из натурального дерева
- багет из натурального дерева
- чернила экосольвентные, безвредные, износостойкие
- крепёж из анодированной стали
- упаковка из стретча и картона
Также может быть интересно
Бумага от 369 ₽ / Холст от 628 ₽
Бумага от 358 ₽ / Холст от 613 ₽
Будь счастлив! Это сводит людей с ума
Бумага от 374 ₽ / Холст от 636 ₽
Бумага от 374 ₽ / Холст от 636 ₽
Этапы заказа
Согласовываем изображение, материалы, оформление и размеры готовой картины.
Производим печать на натуральном холсте или фотобумаге эко-чернилами.
Холст натягиваем на подрамник, а бумагу вставляем в раму. Но можно заказать и в рулоне.
Все картины мы бесплатно снабжаем подвесами для закрепления на стене.
Готовая картина надёжно упаковывается в стрейч, воздушно-пузырчатую плёнку и коробку.
ОтзывыВсе отзывы
НиколайСпасибо!
ЛилияЗаказ — ручная роспись на холсте известной картины И.Шишкина выполнен достаточно быстро: доставка приехала точно в назначенный день. Несмотря на скорость исполнения, качество работы ничуть не пострадало, а ведь это была ручная роспись, требующая кропотливой, филигранной работы маслом. Теперь мишки встречают рассвет у меня в прихожей и создают неповторимую теплую «экологичную» атмосферу. Хочу продолжить сотрудничество с ArtWall и так же украсить свою гостиную картиной И.Айвазовского «Закат в Ялте».
ИринаЗаказала репродукцию Кандинского. При заказе долго сомневалась на чем печатать, делать ли рамку. Но разговор с консультантом отмел все сомнения. И результат мне очень нравится. Хорошее качество печати на холсте, качественная стильная рама. Все так, как я себе представляла. Спасибо огромное!
ДмитрийЗаказывали картины на холсте с фактурным гелем для оформления загородного дома. Смотрятся очень натурально, год прошёл, а цвета всё такие же яркие как в первый день. Короче искренне рекомендую!
ОльгаПолучилось всё так, как планировалось - очень красиво. Отличное качество печати, большой выбор постеров и рам под любой стиль интерьера.